Cronaca

LIMBIATE – Un trentanovenne che aveva insegnato anche in un istituto di Limbiate è stato condannato dalla Corte dei Conti della Lombardia a restituire oltre 63 mila euro al Ministero dell’Istruzione e del Merito per stipendi percepiti senza averne titolo. L’uomo si era presentato per anni come laureato in ingegneria, dichiarando titoli di studio mai conseguiti per ottenere incarichi come docente nelle scuole superiori. La vicenda è emersa quando una segreteria scolastica ha effettuato verifiche dirette con l’ateneo napoletano indicato, accertando l’inesistenza dei titoli dichiarati. Da qui sono scattate le dimissioni anticipate e l’esclusione dalle graduatorie.

Nonostante ciò, il trentanovenne ha continuato a insegnare in altri istituti, anche fuori provincia, presentando ulteriori autocertificazioni poi smentite dalle università coinvolte.

Durante l’udienza l’uomo ha ammesso le false attestazioni, sostenendo di aver agito per necessità lavorative e senza intento fraudolento, ricordando inoltre di non aver mai ricevuto contestazioni da studenti, famiglie o scuole. Una tesi respinta dai giudici, che hanno riconosciuto il dolo e disposto la restituzione di 63.233 euro, corrispondenti agli stipendi indebitamente percepiti dal 2021 in avanti.

(foto archivio)

04012026