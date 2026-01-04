iltra2

VEDANO OLONA – In merito alle segnalazioni e alle lamentele circolate negli ultimi giorni sulla carenza di medici sul territorio comunale e del Tradatese, l’amministrazione comunale di Vedano Olona interviene per fare chiarezza ed evitare la diffusione di informazioni non corrette.

Il Comune precisa innanzitutto che l’immobile in cui operano i medici di base non è gestito direttamente dall’ente, ma da una cooperativa. Proprio per favorire l’arrivo e la permanenza dei professionisti sul territorio, l’amministrazione ha adottato una misura concreta di sostegno economico, riducendo il canone annuo richiesto alla cooperativa da 14.000 a 6.600 euro.

L’importo indicato rappresenta il costo complessivo annuo e non è a carico del singolo medico. A partire da gennaio 2026, la cifra potrà essere suddivisa tra tutti i medici presenti nel centro: allo stato attuale, con quattro professionisti operativi, la quota sarà pari a 137,50 euro al mese per ciascun medico. Il Comune sottolinea inoltre che tale importo non subirà variazioni anche in caso di aumento del numero dei medici che utilizzeranno il centro.

Un ulteriore elemento di supporto riguarda le spese accessorie. Acqua, luce, gas e pulizie saranno infatti completamente a carico del Comune, mentre in precedenza erano sostenute dalla cooperativa.

L’amministrazione comunale si dice consapevole delle difficoltà legate alla carenza di medici, una problematica diffusa a livello nazionale, e ribadisce il proprio impegno a collaborare con le realtà competenti per garantire ai cittadini un servizio sanitario il più possibile adeguato ed efficiente. La proposta, già accettata dai medici attraverso la cooperativa che li rappresenta, sarà trasmessa alla Asst competente affinché venga data ampia divulgazione ai professionisti, con l’obiettivo di incentivarli a svolgere la propria attività nel centro medico di Vedano Olona.

04012026