SARONNO – Domenica 4 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma nelle prime ore del mattino è attesa la formazione di nebbia ghiacciata, a seguito del denso nebbione che ha interessato la zona nella serata di ieri. I banchi di nebbia saranno più compatti al primo mattino, con rischio di formazione di ghiaccio al suolo a causa delle basse temperature.

Le minime scenderanno fino a -4°C, mentre nel pomeriggio, con il dissolversi delle nubi basse, si potranno raggiungere i 6°C. I venti saranno deboli al mattino da Nord e nel corso della giornata ruoteranno da Est, sempre di debole intensità. Non sono previste piogge e la giornata proseguirà con cielo sereno o poco nuvoloso. È attiva un’allerta per rischio ghiaccio, in particolare nelle prime ore della mattina.

In Lombardia, la situazione resta stabile grazie alla presenza dell’alta pressione: sulle basse pianure, come quella varesotta e milanese, la nebbia potrà persistere più a lungo, mentre sui rilievi e nelle zone pedemontane il cielo sarà sereno per tutta la giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

