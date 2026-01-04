Comasco

MOZZATE – Il 2026 si è aperto con una notizia positiva per la comunità di Mozzate. Il Comune è stato infatti ammesso a ulteriori finanziamenti Pnrr per un totale complessivo di 203.000 euro, destinati a interventi in ambito scolastico e al potenziamento delle dotazioni informatiche della pubblica amministrazione. Nel dettaglio, 33.000 euro arrivano dal finanziamento Pnrr “Funzione pubblica” e saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature informatiche, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli uffici comunali e i servizi offerti ai cittadini.

A questi si aggiungono 170.000 euro ottenuti attraverso il Pnrr “Piano antincendio e interventi urgenti”, destinati alla scuola secondaria di Mozzate. Le risorse serviranno per interventi legati alla sicurezza dell’edificio scolastico, con particolare riferimento agli adeguamenti antincendio e ad altre opere considerate urgenti.

Il finanziamento per la scuola coinvolge anche i Comuni di Carbonate e Locate Varesino, nell’ambito di un progetto condiviso che mira a migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità degli edifici scolastici del territorio. L’ammissione a questi ulteriori fondi Pnrr rappresenta un risultato significativo per l’amministrazione comunale e un investimento concreto su servizi, sicurezza e qualità delle strutture pubbliche, con ricadute dirette sulla vita quotidiana della comunità di Mozzate.

