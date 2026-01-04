Primo piano

SARONNO – Trenta giorni trascorsi in corsia, tra cure complesse e una complicazione inattesa, diventano un messaggio pubblico di riconoscenza. È il ringraziamento condiviso, sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se” da un paziente che ha voluto raccontare la propria esperienza nel reparto di Oncologia dell’Ospedale di Saronno, rendendo omaggio al lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari.

Il paziente ha trascorso il periodo di degenza dal 4 dicembre fino alla mattina di giovedì 2 gennaio, affrontando una situazione clinica definita non semplice. Nonostante le difficoltà il percorso di cura si è concluso positivamente.

Di seguito il testo integrale del ringraziamento condiviso:

“Ho trascorso i miei ultimi 30 giorni, dal 4 dicembre fino a questa mattina 2 gennaio, nel reparto di Oncologia dell’Ospedale di Saronno. Voglio ringraziare e rendere pubblico il mio apprezzamento per il Team dei medici di Oncologia ed il personale operativo del reparto dove sono stato in cura. Il mio caso non è stato semplice ma è stato risolto con estrema professionalità anche se nel corso della degenza c’è stata una ulteriore complicazione dovuta ad una polmonite presa in ospedale.

Sì, sono partito come paziente a rischio emorragico (piastrine bassissime per diversi giorni nonostante le varie terapie e le infusioni di sacche aggiuntive) e ne sono uscito completamente guarito ed arricchito da questa esperienza dal punto di vista umanitario. Tante le parole di conforto coadiuvate dall’attenzione che gli infermieri e gli inservienti hanno rivolto ai vari pazienti con professionalità. Certo non tutti sono naturalmente empatici, ma sicuramente dei grandi lavoratori in grado di sopperire ad un personale ridotto a causa delle festività e delle varie assenze per malattia.

Auspico che l’ospedale continui con questa fase di miglioramento e soprattutto che ci sia maggiore attenzione alla prevenzione e alla gestione delle infrastrutture.

Grazie di cuore all’intero reparto Oncologico padiglione Verde.”

