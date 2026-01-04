SARONNO – Le parole che hanno accompagnato per tutta la vita Ivonne Trebbi tornano oggi, domenica 4 gennaio, nel giorno in cui si chiude il periodo di omaggio alla salma con la cerimonia laica in programma alle 17. La città ricorda la staffetta partigiana “Bruna”, scomparsa lo scorso venerdì 2 gennaio, attraverso i messaggi delle realtà politiche e associative che ne hanno condiviso il percorso umano e civile.

Tra questi, il ricordo del Partito della Rifondazione Comunista, circolo di Saronno, che ha diffuso una nota di cordoglio dedicata alla figura di Ivonne Trebbi, ripercorrendone l’impegno e i valori.

“Il Partito della Rifondazione Comunista, circolo di Saronno, esprime un profondo cordoglio per la scomparsa della Compagna Ivonne Trebbi. Donna, Staffetta partigiana, sindacalista, parlamentare, ha speso la propria vita con passione e determinazione a testimoniare i valori che hanno fatto da stella polare della sua attività. Noi ora ci sentiamo impegnati a portare avanti questi valori di Antifascismo, Antirazzismo, di uguaglianza e sostegno alle fasce più deboli.

Che la terra ti sia lieve cara Bruna”.

Il messaggio è firmato dal segretario Franco Legnani.

La cerimonia si terrà domenica 4 gennaio alle 17 alla sala del commiato Mazzolo di via Manzoni 43.