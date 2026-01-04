SARONNO – Un corteo di moto, la Befana e i Re Magi, ma soprattutto un obiettivo solidale. La Motobefana e Befana del Vigile torna martedì 6 gennaio con uno scopo preciso: sostenere le famiglie bisognose attraverso una raccolta di generi alimentari.

L’iniziativa è promossa dal Motoclub Saronno insieme all’Ariel Motorclub Italia e all’associazione polizia locale Saronno, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Caritas ambrosiana e l’associazione Apollos. Da anni l’evento unisce tradizione, festa e attenzione sociale, coinvolgendo associazioni e cittadini.

Il programma prevede il ritrovo alle 9 alla sede del Motoclub Saronno in via Biffi, da dove partirà il corteo motociclistico. La carovana farà tappa al Villaggio Sos, alla casa di pronta accoglienza Focris e a Casa Gianetti, portando un saluto e un momento di condivisione.

Il momento più atteso dai bambini è previsto alle 14,45 in piazza Libertà, dove la Befana e i Re Magi incontreranno i più piccoli per la consegna dei doni.

Durante tutta la giornata sarà possibile contribuire alla raccolta alimentare destinata alle famiglie in difficoltà. L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. L’iniziativa si chiude con un invito chiaro a tutta la comunità: partecipare alla festa significa anche dare un aiuto concreto, contribuendo alla raccolta solidale di generi alimentari per sostenere le famiglie che vivono un momento di difficoltà.

