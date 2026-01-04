Città

SARONNO – La novità sulla raccolta del verde a domicilio è arrivata nei giorni scorsi attraverso la pagina Facebook del Comune e ha subito attirato l’attenzione dei cittadini, più per i dubbi che per l’entusiasmo.

Con un post dedicato, il Comune ha annunciato che per usufruire del servizio di raccolta a domicilio di sfalci e potature sarà necessario iscriversi a un apposito elenco tenuto dal gestore della raccolta rifiuti. La registrazione potrà essere effettuata nel corso del mese di gennaio, anche se al momento non sono stati forniti dettagli su modalità operative, tempi di attivazione e frequenza del servizio. Resta comunque attiva la possibilità di conferire il verde al centro di raccolta rifiuti di via Milano, nei consueti giorni e orari di apertura, come alternativa per chi deve smaltire sfalci e potature.

L’annuncio, che ha reso noto la necessità di un nuovo adempimento senza fornire dettagli o anche solo la ratio o i vantaggi, ha generato una diffusa preoccupazione con il timore che la nuova modalità si traduca in un’ulteriore complicazione burocratica. Diverse le domande già arrivate dai cittadini, soprattutto da chi è in attesa di capire come funzionerà concretamente l’iscrizione e se il nuovo sistema renderà davvero più semplice la gestione del verde domestico.

