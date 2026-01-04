SARONNO – Torna come sempre il 6 di gennaio alle 15 il tradizionale appuntamento con la tombolata dell’Epifania alla Regina Pacis, organizzato dalla Polisportiva Repax, che da più di 30 anni si occupa di promuovere lo sport tra i ragazzi del quartiere. Un momento per stare insieme dopo le feste e augurarsi un buon anno nuovo, rivedendo i tanti amici e le famiglie della comunità.

Due le tombole previste con tra i premi una bicicletta, una televisione, una friggitrice ad aria e tanto altro ancora. Ci saranno ben 20 cinquine per dare a tanti la possibilità di tornare a casa con un premio e non mancheranno naturalmente anche le magliette e i gadget della Repax.

Alla fine, come da tradizione, ci saranno dei regali per i più piccoli portati dalla Befana in persona. L’appuntamento è per martedì 6 gennaio a partire dalle 15 al teatro della Regina Pacis, sotto la chiesa parrocchiale.