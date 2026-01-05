Calcio

SEGRATE – Ieri pomeriggio la seconda ed ultima amichevole del Fbc Saronno (Eccellenza) in questo periodo di pausa invernale dei campionati. Sul campo di Segrate i biancocelesti hanno incontrato il Calvairate (pari categoria ma altro girone), compiendo una serie di test in vista della ripresa della stagione ufficiale ed alternando sul campo tutti i giocatori disponibili della rosa, Per la cronaca, ma il risultato non contava ovviamente nulla, è finita 4-0 per i milanesi. A segno Checci al 10′, raddoppio di Villone al 24′ della ripresa, poi reti di Favero al 28′ del secondo tempo e di Granato al 34′ del secondo tempo.

Per i saronnesi in campo Todesco, Lofoco, Raimondo, Ruschena, Mira, Viganò, De Vincenzi, Ientile, Cocuzza, Vassallo e Serra, subentrati Norrito, Mzoughi, Manfron, Alletto, Tibaldo, Quaglio, Provasi e Modenesi, con allenatore Danilo Tricarico.

Nei giorni scorsi i saronnesi si erano messi alla prova con la Baranzatese.

Classifica

Dopo la 17′ giornata: Arconatese 42 punti, Solbiatese 31, Legnano 30, Caronnese 29, Fbc Saronno e Besnatese 25, Rhodense e Vergiatese 24, Magenta 23, Lentatese 22, Vis Nova Giussano 21, Sestese e Mariano 20, Altabrianza e Arcellasco 18, Sedriano 17, Vigevano 14, Ardor Lazzate 10.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

04012026