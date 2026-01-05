Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in viale Europa, dove una vettura è uscita di strada per cause in corso di accertamento. L’allarme è scattato alle 15.10. Nell’incidente è rimasta coinvolta una donna di 85 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza, oltre ai carabinieri della compagnia di Saronno. Il coordinamento dell’emergenza è stato affidato al servizio 118.

Le condizioni della donna sono state valutate in codice giallo. Dopo le prime cure sul posto, la ferita è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è stata assistita in pronto soccorso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’uscita di strada.

(foto archivio)

05012026