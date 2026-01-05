CASTIGLIONE OLONA – Il Comune informa che da mercoledì 7 gennaio a martedì 31 marzo 2026 saranno aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale di Castiglione Olona per l’anno educativo 2026-2027.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate all’ufficio protocollo o all’ufficio servizi scolastici del Comune di Castiglione Olona. È inoltre possibile inviare la documentazione via email all’indirizzo email dell’ente locale, [email protected].

In vista delle iscrizioni, è in programma anche un open day dedicato alle famiglie interessate. L’appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio, dalle 9.30 alle 11.30, con l’obiettivo di far conoscere la struttura, l’organizzazione di questo servizio e il personale educativo.