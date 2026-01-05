CASTIGLIONE OLONA – Nessun segno di effrazione agli infissi, né tracce di violenza sui corpi: non c’è ancora una spiegazione per la morte dei coniugi Gassa, rinvenuti privi di vita nel pomeriggio di domenica 4 gennaio all’interno della loro abitazione di via Mameli.

A fare la tragica scoperta è stato il figlio, che abita a poca distanza e si era recato a far loro visita. I corpi di Franca e Luigi Gassa, rispettivamente 81 e 86 anni. La casa era in ordine. Porte e finestre regolarmente chiuse. Insomma niente che facesse pensare ad un’effrazione, una rapina o una qualsiasi violenza.

I carabinieri della Compagnia di Saronno, con il supporto del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Varese, stanno proseguendo gli accertamenti. Nessuna pista viene al momento esclusa, ma l’ipotesi di un delitto appare poco probabile, anche alla luce dell’assenza di elementi sospetti.

Elementi utili per chiarire quello che al momento è ancora un mistero arriveranno dall’autopsia che dovrebbe essere seguita su entrambi i corpi nei prossimi giorni. Tra le ipotesi anche quello di un doppio malore del resto moglie e marito vivevano una vita tranquilla senza ombre o particolari problema. Anche per questo la loro scomparsa ha lasciato senza parole l’intera comunità di Castiglione.