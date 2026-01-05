Comasina

GARBAGNATE MILANESE – La giunta comunale ha deliberato il conferimento della civica benemerenza a persone e associazioni che si sono distinte per un’attività costante e generosa a favore della comunità, in ambiti diversi. La cerimonia si è svolta a Villa Gianotti, nell’aula consiliare.

Tra i premiati figura il professor Riccardo Levato. La motivazione riconosce la brillante e pionieristica attività di ricerca scientifica, il cui impatto nel migliorare la qualità della vita rappresenta motivo di ispirazione e di orgoglio per la città. Nel suo intervento, il sindaco Barletta ha sottolineato il profilo internazionale del ricercatore, ricordandone contributi scientifici, pubblicazioni, collaborazioni con università di primo piano e numerosi premi ottenuti. È stato evidenziato anche il valore sociale della sua attività nei campi medico, farmaceutico, chimico e dell’ingegneria, oltre al ruolo di esempio positivo per le nuove generazioni.

Civica benemerenza anche alla professoressa Lia Mercedes Ebe Goffi, indicata come punto di riferimento per Garbagnate in ambito culturale, educativo e politico. La motivazione richiama l’attività di insegnante, l’esperienza da assessore all’istruzione, l’impegno come promotrice di eventi e il ruolo di presidente dell’associazione Scuola Per Scuola = Solidarietà. Il sindaco ha rimarcato il valore della cultura intesa come istruzione, educazione e ricerca del bello, ricordando le numerose iniziative organizzate, il contributo dato all’Università della Terza Età e l’impronta lasciata nelle politiche educative cittadine.

Il riconoscimento è stato conferito anche al dottor Mario Marone per la decennale attività di medico di base svolta con competenza, passione e umanità, e per l’impulso dato alla cultura attraverso il Gruppo Fotografico Garbagnatese e il Gruppo Culturale La Piazza. Nel suo intervento, il sindaco ha ricordato la capacità di coniugare rigore professionale ed empatia nel rapporto con i pazienti, oltre al ruolo svolto nella promozione dell’arte fotografica e nella costruzione di una rete culturale capace di coinvolgere diverse realtà del territorio.

Tra i premiati anche l’associazione Asd Claudio Marovelli Ets, per la sensibilità, la tenacia, la resilienza e il coraggio che hanno portato alla realizzazione di un parco urbano e all’organizzazione di numerosi eventi sportivi e benefici. Il sindaco ha ricordato il lavoro condiviso negli anni, il valore del trofeo sportivo capace di attirare società di livello nazionale e internazionale e il progetto di riqualificazione del Parco Marovelli a Santa Maria Rossa, diventato punto di riferimento per la comunità.

La civica benemerenza è stata assegnata anche alla Confraternita del Santissimo Sacramento di Santa Maria Nascente per la dedizione e i valori trasmessi in un’attività decennale al servizio dei giovani, dell’oratorio e della comunità. Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato il ruolo centrale degli oratori come luoghi di aggregazione, educazione e cultura, ricordando l’impegno quotidiano dei volontari della confraternita nel sostenere le attività della frazione di Santa Maria Rossa e nel custodirne tradizioni e identità.

Riconoscimento infine al Corpo musicale Santa Cecilia, premiato per i 116 anni di presenza continua nella vita cittadina e per il contributo dato alla promozione di cultura, istruzione e tradizioni. Il sindaco ha definito la banda come il sottofondo immancabile dei momenti più significativi della storia di Garbagnate, ricordando non solo le esibizioni pubbliche ma anche l’attività formativa, i corsi gratuiti e il sostegno alle scuole.

Tra le benemerenze individuali anche quella a Roberto Alexander Loforte, premiato per il lustro dato alla città grazie ai successi internazionali ottenuti nella sua carriera di ballerino. La motivazione richiama un curriculum costellato di titoli mondiali e nazionali, oltre all’impegno nell’associazione Pegaso 88, attraverso la quale trasmette passione e competenze alle nuove generazioni, creando occasioni di aggregazione per diverse fasce d’età.

