SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 4 gennaio, spiccano il furto avvenuto nella notte di Capodanno in un bar del quartiere Prealpi, le novità sulla raccolta del verde a domicilio a Saronno e il toccante ringraziamento al reparto oncologia dell’ospedale cittadino. Attenzione anche alla vicenda di cronaca da Castiglione Olona e agli sviluppi della stagione teatrale al Pasta.

Nel cuore della notte di Capodanno, ignoti sono entrati in un bar della zona Prealpi forzando l’ingresso e rubando il fondo cassa e un tablet, prima di darsi alla fuga senza lasciare tracce.

Dal 2026 la raccolta del verde a domicilio a Saronno sarà subordinata all’iscrizione obbligatoria al servizio: nei prossimi giorni sarà attivata la nuova procedura online per l’adesione.

Dopo un mese di ricovero, una paziente ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine al reparto di oncologia dell’ospedale di Saronno per la professionalità e l’umanità ricevute.

A Castiglione Olona una coppia di anziani è stata trovata senza vita nella propria abitazione: sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Al teatro Pasta, il direttore artistico Chiodi fa il punto sul nuovo corso della stagione, sottolineando la risposta positiva degli abbonati e il rafforzamento della proposta culturale.

