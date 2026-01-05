I più letti di ieri: furto nella notte di Capodanno, novità per la raccolta del verde e un ringraziamento all’ospedale
5 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 4 gennaio, spiccano il furto avvenuto nella notte di Capodanno in un bar del quartiere Prealpi, le novità sulla raccolta del verde a domicilio a Saronno e il toccante ringraziamento al reparto oncologia dell’ospedale cittadino. Attenzione anche alla vicenda di cronaca da Castiglione Olona e agli sviluppi della stagione teatrale al Pasta.
Nel cuore della notte di Capodanno, ignoti sono entrati in un bar della zona Prealpi forzando l’ingresso e rubando il fondo cassa e un tablet, prima di darsi alla fuga senza lasciare tracce.
Ladri in azione nella notte di Capodanno: rubato fondo cassa e tablet in un bar del Prealpi
Dal 2026 la raccolta del verde a domicilio a Saronno sarà subordinata all’iscrizione obbligatoria al servizio: nei prossimi giorni sarà attivata la nuova procedura online per l’adesione.
Saronno, raccolta del verde a domicilio, arriva l’iscrizione obbligatoria. Attesa per la nuova procedura
Dopo un mese di ricovero, una paziente ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine al reparto di oncologia dell’ospedale di Saronno per la professionalità e l’umanità ricevute.
Ospedale di Saronno, il grazie al reparto Oncologia dopo un ricovero di un mese
A Castiglione Olona una coppia di anziani è stata trovata senza vita nella propria abitazione: sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.
Coppia di anziani trovati morti in casa a Castiglione Olona. Indagini in corso
Al teatro Pasta, il direttore artistico Chiodi fa il punto sul nuovo corso della stagione, sottolineando la risposta positiva degli abbonati e il rafforzamento della proposta culturale.
Teatro Pasta, Chiodi continua sulla strada del teatro d’arte: “C’è stato un cambio di passo partito con gli abbonati”
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09