ORIGGIO – Nuovo incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A9, nel tratto compreso tra Saronno e l’uscita di Origgio-Uboldo in direzione sud, un tratto dove negli ultimi anni si sono verificati frequentemente sinistri. L’allarme è scattato alle 15.35. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo di 30 anni, una donna di 52 anni e un uomo di 55 anni.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi sanitari, con l’intervento di un’ambulanza base della Croce Rossa di Lomazzo, oltre ai vigili del fuoco di Varese e ad Ats Novate. La gestione dell’emergenza è stata coordinata dalla Soreu Laghi. Nessuno dei coinvolti è stato trasportato in ospedale.

Il tratto autostradale tra Saronno e Origgio/Uboldo è spesso teatro di incidenti, complice l’elevato volume di traffico e le frequenti congestioni, soprattutto nelle ore di punta. Anche l’episodio domenicale riaccende l’attenzione sulla sicurezza di una delle arterie più utilizzate del territorio.

(foto archivio: segnalazione di un incidente in A9)

05012026