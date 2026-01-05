Primo piano

SARONNO – Uno spazio per vivere il quartiere d’estate, tra eventi all’aperto e una nuova pista da bocce. È questa l’idea alla base del progetto di riqualificazione dell’area “azzurra” di via Amendola, ex campo da basket, che entra ora nella fase operativa.

A spiegare obiettivi e contenuti dell’intervento è l’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Lattuada: “Sarà uno spazio per eventi estivi, pensato per far vivere il quartiere non solo con momenti ricreativi ma anche con uno spazio per giocare a bocce”.

L’area è interessata da un progetto avviato dal commissario straordinario nel periodo primaverile e ora rilanciato con l’affidamento dei lavori, per un investimento complessivo di 50 mila euro. L’idea era quella di una pista da ballo ma nel frattempo l’Amministrazione ha aperto un confronto con chi vive la zona. “Abbiamo parlato con i residenti e con alcuni referenti del quartiere e abbiamo ottimizzato il progetto – spiega Lattuada – non ci sarà solo uno spazio per eventi all’aperto, una sorta di mini area per feste e iniziative, dove sarà possibile organizzare anche serate danzanti, ma prevediamo anche una pista da bocce”.

L’obiettivo è creare uno spazio polifunzionale, pensato però in modo specifico per l’aggregazione del quartiere. Un intervento che punta anche a superare una situazione di degrado evidente: la pavimentazione attuale, molto deteriorata, è diventata nel tempo uno dei simboli di abbandono dell’area.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09