SARONNO – Lunedì 5 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, senza precipitazioni previste. Le temperature si manterranno rigide per tutto l’arco della giornata, con una minima che scenderà fino a -5°C e una massima che non andrà oltre i 4°C. È attiva un’allerta meteo per ghiaccio: le condizioni di gelo persistente, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino, rendono necessaria particolare cautela, in particolare su strade e marciapiedi.

I venti risulteranno generalmente deboli: assenti al mattino e provenienti da Sud-Sudest nel corso del pomeriggio. Le condizioni atmosferiche saranno stabili grazie alla presenza di un campo di alta pressione, che favorisce l’assenza di precipitazioni e una moderata variabilità nuvolosa. Non sono previsti cambiamenti significativi nelle prossime ore.

Per quanto riguarda il contesto regionale, la Lombardia sperimenterà condizioni simili: cieli parzialmente nuvolosi con tendenza a rasserenamenti in serata. Le temperature rimarranno rigide anche nelle province limitrofe, mentre i venti saranno molto deboli, prevalentemente da nord-est.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(foto della nostra lettrice Lella)

