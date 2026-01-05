Cronaca

TRADATE – La sorpresa è arrivata a fine giornata, quando tra le consumazioni del bar e la routine quotidiana, un cliente ha scoperto di aver centrato una vincita da 200mila euro con un Gratta&Vinci da soli 3 euro. Il colpo di fortuna si è verificato lunedì 29 dicembre all’interno della ricevitoria del centro commerciale Coop di via Monte San Michele.

Il biglietto vincente appartiene alla serie “Doppia Sfida”: la combinazione tra i numeri giocati e quelli vincenti ha restituito il numero 33, che ha sbloccato l’importo massimo previsto. Il tagliando fortunato è stato grattato direttamente al banco del bar.

Secondo le statistiche, si tratta di una delle pochissime vincite di questo valore: solo quattro biglietti premiati così in ogni serie da oltre 33 milioni di schedine. L’autore del colpo è un pensionato del posto, cliente abituale della ricevitoria, che ha mantenuto il riserbo ma ha già ricevuto le indicazioni per incassare la somma.

