SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il discorso di ricordo del portavoce Anpi Saronno Claudio Castiglioni all’ultimo saluto per la staffetta partigiana Ivonne Trebbi.

Ciò che ha reso straordinaria la vita di Ivonne è l’impegno sociale che ha mantenuto in ogni contesto in cui si è trovata a vivere, sempre pronta a vedere il “tanto da fare” in ogni situazione.

Emiliana d’origine, prima varesina poi saronnese d’adozione – ha portato fino all’ultimo, la testimonianza della sua esperienza di “staffetta partigiana”, partendo da quando prese la sua decisione all’età di 16 anni, di non rimanere “indifferente” all’ingiustizie e alla violenza del regime nazifascista nei confronti degli oppositori e a tutta la società civile stremata dalla guerra e dalla fame.

Quando Ivonne incontrava gli studenti nelle scuole, diceva che “essere sudditi del re e di Mussolini significava credere-ubbidire-combattere. In qualità di sudditi non si potevano esprimere le proprie opinioni, ma bisognava ubbidire ad una sola persona, invece come cittadini con diritti e doveri oggi, possiamo esprimere liberi pensieri”.

Ivonne, detta “Bruna”, dall’aprile del ‘44 fu Partigiana militante nella brigata Cirillo della 4a brigata Venturoli – Garibaldi, fino al 5 gennaio del ‘45 quando venne arrestata per la sua attività di staffetta. Rimase nel carcere bolognese di San Giovanni in Monte fino al 23 aprile del ‘45, dove subì interrogatori e torture, che non fecero crollare la sua determinazione a non parlare o tradire i suoi compagni di lotta. Uscì dal carcere quando entrarono le truppe alleate che liberarono Bologna.

Ivonne, tra il 1950 e il 1952 è tra quelle donne che parteciparono ad un viaggio a Napoli per cercare di creare una relazione tra le terre del Nord e quelle del Sud. Disse che trovò una realtà terribile: tanta fame, tanta disperazione e tante malattie. Adulti in gravi difficoltà e soprattutto bambini da nutrire e curare. Fu così che vennero organizzati dei treni per portare loro generi di prima necessità e accogliere in Emilia Romagna più bambini possibile per accudirli, curarli, nutrirli. (Vicenda che è riproposta nel libro di Viola Ardone, “Il treno dei bambini”)

Nelle elezioni amministrative del ‘51 venne eletta consigliera Comunale a Bologna nella lista civica Due Torri, lo stesso anno gli fu consegnata la Croce al Merito di Guerra dal Comandante Militare Territoriale di Bologna. Croce che mostrava con orgoglio agli studenti o alle persone che le facevano visita nella sua casa. Nell’ aprile 1955 si trasferisce a Roma per motivi di lavoro. Durante la militanza nel Pci conosce Giancarlo Aloardi, un incontro che cambierà la sua vita. Nel 1958 Ivonne e Giancarlo si sposano e così si trasferiscono nella provincia di Varese dove continua il suo operato in campo politico e sindacale, che la porterà ad essere dal 1979 al 1987 parlamentare nelle file del Partito Comunista Italiano.

Negli anni Ottanta Ivonne in veste di rappresentante delle Istituzioni italiane e di Partito, avrà modo di visitare molti Paesi e città importanti.

Dalla Cina dove ha incontrato e conosciuto Deng Xiaoping, alla Francia, in Somalia con una delegazione di donne, poi a Cartagine, Crimea, Ucraina, Olanda, Israele, Brasile, India, Zaire Nepal, fino in Grecia dove incontra Mikis Theodorakis . Per lei i viaggi non erano solo conoscenza dei luoghi, ma anche l’incontro con le persone, che la stimolavano sempre più a portare avanti i desideri di cambiamento e miglioramento sperati e sempre sentiti come missione personale.

Tra gli impegni che Ivonne aveva preso a cuore, vi erano la difesa della libertà, della pace, del miglioramento dei Diritti e delle condizioni umane. Durante gli incontri nella sua casa di Saronno, era solita parlare delle sue origini contadine, attenta a quello che succedeva nel territorio saronnese e che catturava la sua curiosità. I giorni erano scanditi dalle letture di quotidiani o di libri di autori contemporanei.

Quando si andava a discutere della condizione femminile in generale, i suoi occhi si accendevano e portandosi la mano sulla fronte diceva: “Purtroppo, c’è ancora molto da lavorare. Le donne stanno dimostrando straordinarie capacità in tutti i campi di lavoro e di studio, ma… le differenze e le condizioni non paritarie sono ancora importanti”.

Sottolineava con preoccupazione l’aumento di femminicidi, auspicava leggi più severe ed una vera e profonda educazione culturale; uomini e donne devono collaborare per vincere questa battaglia di civiltà. La Costituzione italiana, per la prima volta nella storia del nostro paese, ha riconosciuto i diritti delle Donne sancendo il principio di parità di tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso.

Dopo la morte di Giancarlo, con un gruppo di amiche Giordana, Mariaclara, Mariella, Nicoletta e amici Andrea e Claudio Favia e con il contributo dei compagni di Anpi Saronno e Anpi Provinciale Varese, abbiamo raccolto la testimonianza della sua vita attraverso la pubblicazione del libro “Ivonne, una vita da Partigiana”, da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale della compagnia Must di Ottavio Bordone.

Attraverso il racconto del suo vissuto di lotte, di sofferenze, di speranze nei difficili anni di guerra, Ivonne rimarrà nella Memoria e nei nostri cuori per sempre. Anche quando incontrava studenti e insegnanti, alla domanda: ne valeva la pena? La risposta della Partigiana Bruna era netta, ferma e non lasciava spazio a dubbi: “L’orgoglio partigiano” e da questa espressione non traspariva un minimo di retorica, ci leggiamo dentro tutta la sua fierezza per aver contribuito a costruire la libertà, ma anche lo sdegno per il ritorno di ideologie che la lotta e i sacrifici avrebbero voluto seppellire per sempre.

Partigiana Bruna, con quella voce sempre più fragile, ma ricca della stessa determinazione di allora e della stessa incrollabile fermezza, sappi che ci mancherai molto!

Grazie Ivonne”

concludo con una citazione tratta dal suo libro:

… “Ero libera e salva. Mi sembrava di vivere un sogno. Nel frattempo i partigiani avevano liberato Bologna, facilitando così l’avanzata dell’Esercito alleato. Andai incontro ai soldati che stavano avanzando in via Santo Stefano. Erano polacchi che facevano parte dell’Esercito di liberazione. Erano a piedi, bianchi di polvere e piegati dalla stanchezza. Dopo i primi abbracci mi diedero un fucile e mi fecero marciare con loro”.

Ora e sempre Resistenza.

