Comasco

ROVELLO PORRO – Un pomeriggio di gioco e socialità accompagnerà le iniziative dell’Epifania in paese. Martedì 16 gennaio, al teatro San Giuseppe di via Dante, la parrocchia propone una tombolata aperta a tutta la comunità, pensata per coinvolgere adulti e bambini.

L’iniziativa rientra nel programma delle attività parrocchiali legate all’Epifania e punta a offrire un momento di incontro e divertimento. In palio sono previsti numerosi premi, con una particolare attenzione anche ai più piccoli, chiamati a partecipare insieme alle famiglie.

Per prendere parte alla tombolata è già possibile acquistare le cartelle in diversi punti del paese. Fino a lunedì si trovano nelle edicole, oltre che nella cartoleria di via Cardinal Ferrari e nella tabaccheria di piazza Porro. Martedì, giorno dell’evento, le cartelle saranno disponibili anche al bar dell’oratorio.

La tombolata al teatro San Giuseppe si conferma così come un appuntamento atteso, capace di unire tradizione e condivisione, e di offrire un’occasione semplice ma significativa per vivere insieme il periodo dell’Epifania.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09