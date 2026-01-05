Città

SARONNO -Torna la tradizionale tombola dell’oratorio di via Legnani: l’attesissimo appuntamento dell’Epifania che unisce gioco, socialità e tradizione.

L’appuntamento è, dunque, per il pomeriggio di martedì 6 gennaio alle 14,30 nella consueta location parrocchiale, con ingresso da Via Legnani 1. Le cartelle della tombola e i biglietti della sottoscrizione a premi che verranno estratti durante la manifestazione potranno essere acquistati solo ed esclusivamente all’ingresso e durante gli intervalli programmati.

In palio premi spettacolari per tutte e tre le tombole (personal computer portatile con stampante, televisore schermo piatto 55 pollici, biciclette elettriche, robot per la pulizia della casa, treno di gomme, friggitrice ad aria, macchina per caffè espresso, set valigie completo, borse e zaini da viaggio, skipass per magnifiche e irripetibili giornate sulla neve,

buoni sconto per acquisti nei principali punti vendita della zona, cordless, buoni omaggio per ingressi a spettacoli di intrattenimento, buoni viaggio, maglie autografate di alcune tra le più blasonate squadre di calcio della Serie A italiana, prosciutti e salami interi, ricchissimi cesti gastronomici alla cui realizzazione hanno contribuito primari marchi della grande distribuzione e prestigiose quanto storiche realtà del territorio); per ciascuna tombola saranno premiate, dell’ordine, undici cinquine, una tombola e diversi tombolini di consolazione.

L’intero ricavato della manifestazione verrà destinato per sostenere le onerose spese di manutenzione e di conservazione degli ambienti e degli spazi esterni dell’oratorio di via Legnani. L’ingresso alla sala sarà, come sempre, libero ma fino ad esaurimento posti per ragioni di sicurezza.

