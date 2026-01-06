Cronaca

CISLAGO – Incidente stradale nella tarda mattinata di ieri in via Cesare Battisti, tratto locale della trafficata ex statale Varesina. Lo scontro ha coinvolto due automobili. L’allarme è scattato alle 11.35. Secondo le notizie prevenute sull’episodio, nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 32 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza base di Sos Uboldo, oltre ai carabinieri della compagnia di Saronno. Il coordinamento dell’emergenza è stato affidato al 118.

Le condizioni del ferito sono state valutate in codice verde. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto lungo un’arteria particolarmente trafficata soprattutto nelle ore di punta.

(foto archivio)

