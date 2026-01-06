Saronnese

UBOLDO – Quattromila sanzioni in un anno, la metà rilevate dal T-Red installato all’incrocio con le vie Risorgimento e Tognoni. Il 2025 si è chiuso con numeri che segnano un record sul fronte delle multe per infrazioni al codice della strada, ma anche con risultati concreti sul piano della sicurezza.

L’aumento delle sanzioni non è stato un obiettivo in sé, ma la conseguenza di un intervento mirato per contrastare comportamenti pericolosi, in particolare il passaggio con il rosso e con l’arancione “forzato”. Una situazione che, prima dell’attivazione del sistema, creava rischi quotidiani per chi attraversava l’incrocio a piedi o in bicicletta.

Il progetto, seguito dal comando di polizia locale guidato da Alfredo Pontiggia, ha previsto una fase iniziale con un numero elevato di verbali, utile a rendere evidente il controllo e a ristabilire il rispetto delle regole. Con il passare dei mesi, il dato giornaliero delle sanzioni si è ridotto sensibilmente, segno di un cambiamento nelle abitudini di guida.

Oggi l’effetto è visibile: velocità più contenute, maggiore attenzione ai semafori e attraversamenti più sicuri. Un risultato che conferma come l’intervento fosse necessario e come l’obiettivo di rallentare il traffico e aumentare la sicurezza sia stato raggiunto.

