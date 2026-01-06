Città

SARONNO – Una gattina operata all’intestino, in fase di recupero, ha bisogno di un aiuto concreto per poter completare il percorso di guarigione. L’appello arriva da Enpa Saronno, che in queste ore sta cercando il sostegno della comunità per garantire all’animale un’alimentazione adeguata e indispensabile dopo un intervento delicato.

La micia può assumere esclusivamente un alimento specifico, il Royal Canin Veterinary – Gastrointestinal Fibre Response nella versione umida. Si tratta di un cibo veterinario fondamentale per la ripresa dell’apparato digerente e per evitare complicazioni post-operatorie. Senza questo alimento la convalescenza rischia di rallentare.

I volontari spiegano che ogni singola bustina rappresenta un passo avanti verso la guarigione e per questo chiedono l’aiuto di chi può contribuire, sia con una donazione diretta del prodotto sia semplicemente diffondendo l’appello. Un gesto piccolo ma concreto, che può fare la differenza.

Chi desidera donare può recarsi direttamente alla sede in via Novara 20. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: sostenere questa richiesta significa aiutare una gattina fragile a tornare in salute e dare una mano a chi, ogni giorno, si prende cura degli animali più bisognosi.

