SARONNO – Stamattina, martedì 6 gennaio giorno dell’Epifania, le pasticcerie cittadine sono pronti ad una giornata intensa alle prese con una piccola invasione dorata, croccante e zuccherata. Sono i cammelli di sfoglia, il dolce che nel Varesotto segna il 6 gennaio e che negli ultimi anni ha conquistato anche Saronno, tra golosi convinti e custodi delle tradizioni.

Sagome leggere di pasta sfoglia, riconoscibili al primo sguardo, legate simbolicamente ai Re Magi e al loro lungo viaggio. La versione più classica è semplice e irresistibile: sfoglia sottilissima, una spolverata di zucchero e il forno che fa il resto, creando quella crosticina caramellata che scricchiola sotto i denti. Accanto ai “puristi” non mancano però le varianti più golose, farcite con creme, panna, cioccolato o frutta.

La tradizione affonda le radici tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, quando il “cammello dell’Epifania” viene attribuito al pasticcere Alessandro Lostaffa di Sesto Calende, vicino all’Hotel Tre Re. Un legame con i Magi rafforzato anche dal passaggio storico delle loro reliquie nel territorio varesino nel 1164, episodio spesso richiamato nei racconti locali.

A Saronno il cammello è arrivato più tardi, ma oggi è diventato protagonista. Nei giorni intorno al 6 gennaio spopola in panifici e pasticcerie, facendo concorrenza alla classica calza della Befana.

Più che un dolce, un simbolo: il cammello richiama il viaggio, l’accoglienza e il buon auspicio. Un messaggio semplice, che per l’Epifania che profuma di tradizione e consola dolcemente della fine delle feste.

