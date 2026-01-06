Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 5 gennaio, spiccano i cambiamenti nella raccolta del verde a Saronno, l’incidente che ha coinvolto tre persone sull’A9 e il racconto in video del murales dedicato a suor Annunciata. Attenzione anche alla maxi vincita con un gratta e vinci a Tradate e ai nuovi progetti per l’area Matteotti.

Torna a far discutere e cliccare la modalità per usufruire della raccolta del verde: dal 2026 sarà obbligatoria l’iscrizione al servizio, con una nuova procedura attesa per fine mese.

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto sull’A9 tra Saronno e Origgio, che ha richiesto l’intervento di più mezzi di soccorso.

Un pensionato ha vinto 200 mila euro con un gratta e vinci acquistato alla Coop di Tradate, trasformando un acquisto quotidiano in un colpo di fortuna inaspettato.

All’ex campo da basket Matteotti si delinea una nuova proposta: non solo sport, ma anche socialità, con l’idea di realizzare un campo da bocce e altre funzioni per il quartiere.

È stato svelato a Saronno il murales dedicato a suor Annunciata: il video racconta la cerimonia e il significato di questo omaggio alla figura storica amata dalla comunità.

