I più letti di ieri: raccolta del verde, incidente in autostrada e murales per suor Annunciata
6 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 5 gennaio, spiccano i cambiamenti nella raccolta del verde a Saronno, l’incidente che ha coinvolto tre persone sull’A9 e il racconto in video del murales dedicato a suor Annunciata. Attenzione anche alla maxi vincita con un gratta e vinci a Tradate e ai nuovi progetti per l’area Matteotti.
Torna a far discutere e cliccare la modalità per usufruire della raccolta del verde: dal 2026 sarà obbligatoria l’iscrizione al servizio, con una nuova procedura attesa per fine mese.
Saronno, raccolta del verde a domicilio, arriva l’iscrizione obbligatoria. Attesa per la nuova procedura
Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto sull’A9 tra Saronno e Origgio, che ha richiesto l’intervento di più mezzi di soccorso.
Incidente sull’A9 tra Saronno e Origgio, tre persone coinvolte
Un pensionato ha vinto 200 mila euro con un gratta e vinci acquistato alla Coop di Tradate, trasformando un acquisto quotidiano in un colpo di fortuna inaspettato.
Pensionato vince 200 mila euro con un Gratta e Vinci alla Coop di Tradate
All’ex campo da basket Matteotti si delinea una nuova proposta: non solo sport, ma anche socialità, con l’idea di realizzare un campo da bocce e altre funzioni per il quartiere.
Matteotti, ex campo da basket Lattuada rilancia: “Ci sarà molto di più… anche un campo da bocce”
È stato svelato a Saronno il murales dedicato a suor Annunciata: il video racconta la cerimonia e il significato di questo omaggio alla figura storica amata dalla comunità.
Saronno, un murales per suor Annunciata: il video racconto della scopertura
