Lomazzo: oggi la consegna delle civiche benemerenze in sala consiliare
6 Gennaio 2026
LOMAZZO – Si svolgerà oggi 6 gennaio la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze del Comune di Lomazzo. L’appuntamento è alle 11 in sala consiliare, nel palazzo di via 4 novembre.
Dai responsabili dell’Amministrazione municipale arriva l’invito alla cittadinanza a partecipare alla cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze, riconoscimento rivolto a coloro che si sono distinti per il loro contributo alla comunità. Durante la mattinata, il Corpo musicale Giacomo Puccini accompagnerà la cerimonia con le sue note. È inoltre previsto l’intervento del sindaco Paola Molteni, che rivolgerà i suoi auguri alla cittadinanza per il nuovo anno.
(foto archivio: il Municipio di Lomazzo. Oggi è il giorno della consegna delle civiche benemerenze)
