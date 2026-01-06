Altre news

SARONNO – Martedì 6 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni pienamente stabili, con cielo sereno e sole splendente per l’intero arco della giornata. Le temperature si manterranno su valori invernali, con una minima che scenderà fino a -5°C nelle ore più fredde e una massima che non supererà i 6°C. Non sono previste precipitazioni.

Il vento sarà debole per tutta la giornata: al mattino proveniente da Nord, in rotazione da Est nel pomeriggio. Le condizioni serene e le basse temperature comportano un rischio elevato di formazione di ghiaccio al suolo, soprattutto nelle prime ore del mattino e durante la notte. È stata pertanto diramata un’allerta meteo per ghiaccio, con particolare attenzione consigliata agli automobilisti e ai pedoni nelle zone più in ombra e poco esposte al sole.

Per quanto riguarda il contesto regionale, l’alta pressione garantisce tempo stabile su tutta la Lombardia. Le condizioni soleggiate si estendono anche alle province limitrofe, come Milano e Varese, dove si registrano cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature simili a quelle di Saronno. Solo sulle basse pianure orientali si segnalano condizioni leggermente più variabili, ma senza fenomeni di rilievo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

