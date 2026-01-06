Città

SARONNO – Oggi la Motobefana e Befana del Vigile torna ad animare la città con un obiettivo che va oltre la festa: sostenere, in modo concreto, le famiglie bisognose attraverso una raccolta solidale di generi alimentari. È questo il cuore dell’iniziativa che unisce tradizione, comunità e attenzione sociale.

L’evento è promosso dal Motoclub Saronno insieme all’Ariel Motorclub Italia e all’associazione polizia locale Saronno, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Caritas ambrosiana. Una rete di realtà locali che, anche quest’anno, ha scelto di trasformare l’Epifania in un’occasione di solidarietà.

La giornata prende il via alle 9 con il ritrovo alla sede del Motoclub Saronno in via Biffi e la partenza del corteo motociclistico. Le moto attraverseranno la città facendo tappa al Villaggio Sos, alla casa di pronta accoglienza Focris e a Casa Gianetti, portando un saluto e un momento di vicinanza agli ospiti delle strutture.

Il pomeriggio è dedicato ai più piccoli. Alle 14,45 in piazza Libertà la Befana e i Re Magi incontreranno i bambini per la consegna dei doni, uno dei momenti più attesi e partecipati dell’intera giornata.

Accanto alla festa resta centrale l’intento benefico: per tutta la durata dell’iniziativa è possibile contribuire alla raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà, dando un aiuto concreto a chi vive una situazione di fragilità. L’evento si svolge con qualsiasi condizione atmosferica.

