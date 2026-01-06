Volley

CARONNO PERTUSELLA – Un pomeriggio di sport, sorrisi e spirito di squadra ha chiuso lo scorso fine settimana le festività natalizie in casa Pallavolo Caronno. Anche quest’anno l’appuntamento con Happyfania ,che si tenuto al palasport caronnese di via Europa – ha riunito sul parquet atleti, famiglie e dirigenti della società, confermandosi un momento molto sentito all’interno del club.

Protagonisti della giornata sono stati i giocatori di tutte le età, scesi in campo insieme ai genitori in un torneo dal sapore speciale, dove il risultato ha lasciato spazio al divertimento e alla condivisione. Un’occasione per fare squadra in modo diverso, rafforzando il senso di appartenenza alla società.

Tra i momenti più apprezzati le partite “mixed”, che hanno visto giovani atleti e genitori giocare fianco a fianco, e le premiazioni finali. A consegnare i riconoscimenti ai più piccoli sono stati i giocatori della prima squadra maschile, attualmente prima in classifica a metà stagione nel campionato di serie B, un esempio concreto e vicino per tutto il settore giovanile. La giornata si è conclusa con il tradizionale terzo tempo, un buffet a base di pandoro e panettone che ha permesso a tutti di ritrovarsi ancora insieme anche fuori dal campo. Un evento che ha ribadito il valore umano e sportivo della Pallavolo Caronno, capace di unire risultati di alto livello e attenzione alla crescita del proprio vivaio.

