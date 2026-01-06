Cronaca

SARONNO – Intervento della polizia ferroviaria nella giornata di venerdì 2 gennaio a bordo di un treno Malpensa Express in transito tra l’aeroporto, Saronno e Milano. L’allarme è scattato dopo la segnalazione del capotreno, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di un uomo con atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti della propria compagna.

Gli agenti hanno individuato un italiano di 35 anni che si trovava in evidente stato di agitazione, riconducibile all’assunzione di alcol. Alla vista dei poliziotti l’uomo ha iniziato a inveire contro di loro, arrivando ad assumere comportamenti aggressivi anche dal punto di vista fisico.

La situazione ha reso necessario l’arresto del 35enne per resistenza a pubblico ufficiale.

06012026