Saronno: la scorsa notte soccorsi in via I maggio per un uomo in difficoltà
6 Gennaio 2026
SARONNO – Intervento dei mezzi di soccorso nella serata di ieri, attorno alle 23, in via I maggio, nella zona del Retrostazione, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava male.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa saronnese. Dopo le prime valutazioni degli addetti Cri, il paziente è stato trasportato all’ospedale di Saronno in condizioni non preoccupanti. Da quanto emerso, si tratterebbe dell’ennesimo episodio riconducibile a un caso di intossicazione etilica nella zona del Retrostazione, un’area dove negli ultimi tempi si registrano con frequenza interventi analoghi da parte dei soccorsi.
(foto archivio: un precedente intervento dei soccorsi sempre in via I maggio di Saronno)
