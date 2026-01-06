Groane

SOLARO – Oggetti che raccontano storie, curiosità da riscoprire e il piacere di dare nuova vita a ciò che sembrava dimenticato. Arriva in piazza Libertà il mercatino dell’usato e del baratto Vintage, una nuova iniziativa pensata per animare il centro e creare occasioni di incontro all’insegna del riuso e della sostenibilità.

L’appuntamento è promosso dalla Pro Loco di Solaro in collaborazione con l’associazione Mi ritorni in mente e con il patrocinio del Comune di Solaro. Il mercatino si terrà ogni seconda domenica del mese, trasformando piazza Libertà in un vero e proprio viaggio tra oggetti antichi, pezzi unici e occasioni tutte da scoprire.

Il primo appuntamento è in programma domenica 11 gennaio, dalle 9 alle 18, direttamente in piazza Libertà. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare Solaro, favorire la socialità e promuovere una coscienza ambientale più attenta, incentivando il riuso degli oggetti usati e inutilizzati e riducendo gli sprechi.

Per tutta la giornata, oltre alle bancarelle, ci sarà un evento conviviale con un’area food a cura della Pro Loco: in collaborazione con Fabbrica delle Feste di Solaro saranno proposti cioccolata calda e popcorn, per rendere l’esperienza ancora più accogliente e adatta a tutte le età.

Il mercatino Vintage si candida così a diventare un nuovo appuntamento fisso per chi ama curiosare, scambiare, risparmiare e vivere il centro cittadino in modo diverso, tra tradizione, sostenibilità e voglia di stare insieme.

