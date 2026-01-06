Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un gesto concreto di solidarietà ha segnato la conclusione del primo quadrimestre scolastico e l’avvicinarsi delle festività natalizie. Con l’iniziativa “La scuola si fa dono”, l’istituto comprensivo De Gasperi ha promosso una raccolta di generi alimentari destinata alle famiglie in difficoltà con figli in età scolare.

Il progetto ha coinvolto gli studenti a partire da settembre e si è sviluppato lungo tutto il periodo dell’avvento. Alla scuola dell’infanzia e alla secondaria di via Gasparoli sono stati raccolti alimenti a lunga conservazione, poi consegnati alla Caritas parrocchiale di San Giuseppe, a Caritas cittadina e al Banco alimentare di Saronno. La partecipazione è stata ampia e sentita. In ogni classe è stato lasciato uno scatolone che, con il passare delle settimane, si è riempito grazie ai contributi portati da alunni e famiglie.

Un ruolo attivo è stato svolto anche dai volontari della Caritas di Caronno Pertusella e Bariola, insieme a quelli del Banco alimentare di Saronno, che hanno incontrato i ragazzi durante le ore di educazione civica. Gli interventi hanno permesso di spiegare come funzionano la raccolta e la distribuzione degli aiuti, condividendo esperienze e racconti del volontariato quotidiano.

Al termine dell’iniziativa, la Caritas ha espresso il proprio ringraziamento a studenti, genitori e insegnanti per l’impegno dimostrato. Un contributo che, come sottolineato dai volontari, ha aiutato a rendere più sereno il Natale di molte famiglie e che rappresenta un ulteriore segno di attenzione verso chi vive una situazione di difficoltà.

