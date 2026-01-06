iltra3

TRADATE – Giornate di pellegrinaggio e condivisione per i ragazzi dell’oratorio di Tradate che frequentano la prima e la seconda media. In questi giorni il gruppo ha raggiunto Assisi per un’esperienza di fede e comunità nei luoghi legati a san Francesco. Il pellegrinaggio ha avuto come momento centrale la visita alla chiesa di San Francesco, dove è stata celebrata una messa, occasione di raccoglimento e riflessione per i giovani partecipanti. L’iniziativa si inserisce nel cammino educativo e pastorale proposto dalla comunità pastorale tradatese, che affianca alle attività quotidiane anche esperienze fuori dal territorio.

Il viaggio ad Assisi ha rappresentato per i ragazzi un’opportunità per vivere insieme alcuni giorni lontano da casa, rafforzare i legami del gruppo e approfondire il significato del pellegrinaggio nei luoghi simbolo della spiritualità francescana.

