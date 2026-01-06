iltra2

TRADATE – Intervento dei mezzi di soccorso nella serata di ieri, attorno alle 21.20, in viale Guglielmo Marconi, in area stazione, per un episodio violento le cui modalità non sono al momento note.

L’evento è stato classificato come un’aggressione e ha coinvolto un uomo di 63 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza base della Croce rossa, oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno. Il coordinamento dell’emergenza è stato affidato agli addetti del servizio 118.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. I contorni della vicenda restano al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. L’episodio si inserisce in un contesto già attenzionato, dal momento che nell’area della stazione di Tradate in passato si sono verificati altri episodi movimentati, sia sul fronte dell’ordine pubblico sia per interventi delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

