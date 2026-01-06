Groane

ARESE – Traffico congestionato e affollamento record al centro commerciale Il Centro di Arese, grande struttura commerciale situata alle porte del saronnese, presa d’assalto in questi giorni per l’avvio dei saldi invernali, iniziati in tutta la Lombardia il 3 gennaio. Anche ieri, come già avvenuto sabato e domenica, la viabilità attorno al mall è andata in forte sofferenza. Sul posto è intervenuta la polizia locale per gestire l’afflusso dei veicoli e cercare di regolare l’accesso all’area commerciale. A complicare ulteriormente la situazione ci sono alcuni lavori in corso, segnalati anche sul sito ufficiale del centro, che hanno reso necessaria l’adozione di una viabilità alternativa temporanea.

In particolare, risultano ridotti gli accessi per chi proviene da Rho e dalla tangenziale, mentre è ancora possibile l’ingresso da Garbagnate, seppur con forti rallentamenti. Notevole anche l’affollamento all’interno della galleria commerciale, dove migliaia di persone si stanno riversando nei negozi alla ricerca delle occasioni dei saldi, approfittando degli ultimi giorni di vacanza o del primo lungo ponte del 2026.

Per oggi 6 gennaio, giornata dell’Epifania, il Centro di Arese sarà aperto dalle 9 alle 22. È attesa un’altra giornata particolarmente impegnativa sia sul fronte del traffico sia per la presenza di visitatori all’interno della struttura.

(foto archivio)

