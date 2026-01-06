Città

SARONNO – Un legame che unisce Sardegna e Lombardia, nel nome del tifo e dell’identità rossoblù. È stata ufficializzata l’affiliazione del Cagliari Fan Club Saronno “Gigi Riva”, ospitato alla sede del Circolo dei Sardi di Saronno, storica realtà cittadina che conta oltre mille soci ed è da anni punto di riferimento per la comunità sarda e per i tifosi del Cagliari Calcio in Lombardia.

Il Fan Club ha sede in via Barsanti 4, in uno spazio di proprietà, elemento raro all’interno del movimento dei club ufficiali, che testimonia radici solide e una presenza costante sul territorio. Una casa aperta non solo ai sardi residenti, ma a tutti coloro che condividono la passione per i colori rossoblù.

La dedica a Gigi Riva, sardo d’adozione ma nato in Lombardia, rafforza il filo che lega due terre attraverso una figura simbolo del calcio italiano. Un campione che ha rappresentato valori sportivi e umani ancora oggi vivi nella memoria dei tifosi.

A spiegare lo spirito dell’iniziativa è il referente Enzo Meloni (il vice referente per il circolo di Saronno è Claudio Abis), che sottolinea come l’obiettivo resti quello di promuovere un tifo sano, rispettoso e inclusivo, capace di creare occasioni di incontro, organizzare trasferte, proporre iniziative culturali e momenti di comunità per chi vive lontano dalla Sardegna ma continua a portare il Casteddu nel cuore.

Il Fan Club si presenta così come uno spazio di aggregazione e condivisione, nel segno dello sport e dell’appartenenza, con lo sguardo rivolto al territorio e alla costruzione di relazioni. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email [email protected].

