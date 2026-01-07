Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Saronno Civica sull’adozione del piano integrato dell’ex Isotta Fraschini. E’ la terza nota che ne ha fatta una prima sul metodo ed una seconda sui contenuti del piano.

Come promesso al termine del comunicato precedente, proseguiamo il sintetico esame di altri 5 punti del PII Isotta adottato dalla maggioranza nel Consiglio comunale del 19 dicembre scorso, che suscitano perplessità.

Bonifiche. Inizialmente previste in tre fasi, poi rimodulate in cinque su richiesta dell’operatore. A quest’ultimo va riconosciuto di aver scelto una metodologia innovativa autorizzata dagli enti competenti, a seguito di un “campo prove”, che ha consentito di ridurre di oltre il 50% la quantità di materiale contaminato da conferire in discarica. Alla comprensibile domanda che ci è stata posta: chi ci assicura che il terreno rimesso in sito sia realmente bonificato? La risposta è: ovviamente è Arpa che se ne assume la responsabilità (Agenzia Regionale Protezione Ambiente).

La relazione di ARPA allegata alla documentazione, è aggiornata al 16/09/25, quando risultavano completate e certificate le prime due fasi, la terza era in corso e le ultime due, ancora da iniziare. Non fornisce, quindi un dato utile ai fini della procedibilità del progetto. Non per nulla, la stessa Arpa, scrive tra l’altro: “Si ricorda all’Amministrazione che nessun titolo abilitativo edilizio potrà essere rilasciato previa verifica dello stato di salubrità dei suoli ai fini del giudizio di risanamento”.

Edificio ex Bernardino Luini. Il Pii comprende la riqualificazione dello stabile ex Bernardino Luini, posto nel retro-stazione. Secondo quanto riportato nella convenzione, “il soggetto attuatore è, altresì, proprietario dell’immobile meglio noto come ‘ex Bernardino Luini’ e dell’area antistante il medesimo, attualmente adibita a parcheggio”. Obiettivo dell’operatore sempre secondo la convenzione è di realizzarvi un “nuovo Polo di Istruzione Ifts e Its”. Intenzione apprezzabile.

Quando negli anni ’80 l’edificio ha cessato le sue funzioni didattiche, si trovava a diverse decine di metri di distanza dal fascio binari. In seguito alla successiva realizzazione dei binari n° 5 ed 6, ora si trova ora a pochissimi metri dall’intenso traffico ferroviario della grande stazione, in questi anni cresciuto enormemente. Riteniamo opportuno suggerire una attenta valutazione delle condizioni nelle quali si verranno a trovare i ragazzi che accederanno alle nuove funzioni didattiche che si intendono insediare.

Funzioni pubbliche. Il Comune di Saronno ha in corso la procedura di Variante Generale di Pgt. Tra i documenti di tale variante, sarà prodotto il cd Piano dei servizi, il documento che quantifica e descrive e localizza le necessità della “città pubblica”, cioè la dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico necessari al territorio (es. scuole, parchi, impianti sportivi e culturali, parcheggi, ecc.). Il comparto oggetto del PII si inserisce in una zona di nuovi insediamenti: quartiere Matteotti, ex Pozzi-Ginori, torre Parko, ex Cemsa, oltre a quelli previsti dal Pii stesso. Dalla documentazione fornita non si evince se il nuovo Piano dei servizi prevede la realizzazione di nuovi servizi pubblici a servizio della città all’interno dell’area oggetto del Pii e quali questi debbano essere. Crediamo sia utile specificarlo.

Destinazioni produttive. Il 17 marzo 2022, l’allora Amministrazione, su iniziativa del Presidente del consiglio comunale e del Sindaco, invitò l’operatore ad illustrare il suo progetto al Consiglio comunale. Fu una prima assoluta per Saronno! L’area oggetto del PII deve la sua notorietà all’antica presenza di attività produttive divenute famose nel mondo. In quel Consiglio comunale l’operatore confermò l’intenzione, benemerita, di comprendere anche nuovi spazi produttivi per i quai già riceveva proposte anche dall’estero. Dai documenti esaminati, tale destinazione non risulta più contemplata, essendo invece previste quella commerciale (2.650 mq) e terziaria/direzionale (13.878 mq). Ci sembra una carenza che sia opportuno colmare prevedendo spazi per attività sia artigianali che produttive innovative, a basso impatto ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, la cui localizzazione potrà essere adeguatamente incentivata.

Approvazione Masterplan. Il 18 dicembre 2025, la Giunta comunale, tramite propria deliberazione, ha adottato un “Masterplan contenente gli indirizzi per la trasformazione urbanistica del comparto ATUa1, quindi vincolanti anche per la deliberazione adottata dal Consiglio comunale il successivo 19 dicembre.

Per quanto è possibile capire dalla documentazione alcune delle invarianti contenute nel Masterplan appaiono non rispettate dalla delibera di adozione del PII ex Isotta-Fraschini (ATUa 1). Alcuni esempi:

realizzazione di adeguati parcheggi e di interscambio di gomma – ferro e mobilità lenta; mix funzionale che garantisca la presenza di una quota equilibrata di funzioni residenziali, commerciali, produttive e terziarie; la quota destinata a terziario, commerciale e produttivo deve prevedere una equilibrata presenza delle tre funzioni;

Ancora una volta l’elenco delle problematicità non sarebbe esaurito. Altre meriterebbero attenzione, non ultimo “l’incremento delle emissioni del 9% nello Scenario di Progetto per tutti gli inquinanti considerati (NOx, COV, CO, CO e PM10)”, come osserva Arpa, che chiede di “valutare ulteriori soluzioni per ridurre il più possibile l’incremento emissivo del 9% stimato per lo Scenario di Progetto, che non appare trascurabile”.

La rinviamo ad un secondo momento, quando avremo potuto dedicare alla documentazione fornita e a quella alla quale abbiamo chiesto accesso, un tempo adeguato e maggiore attenzione.

Diamo appuntamento al prossimo comunicato che dedicheremo ad alcune considerazioni politico-amministrative secondo la nostra visione di centrosinistra e alla necessaria pars construens. Perché, lo ripetiamo ancora una volta, un progetto di rigenerazione di questa prima metà dell’area ex Isotta-Fraschini che privilegiasse l’interesse pubblico, cioè dell’intera città, sarebbe una opportunità che Saronno non può perdere.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09