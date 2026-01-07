Calcio

SEREGNO – La Solbiatese ha vinto ieri la fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza, tornando sul tetto della Lombardia e conquistando il trofeo per la seconda volta negli ultimi tre anni. La finale si è disputata allo stadio Ferruccio di Seregno, dove i nerazzurri hanno superato in rimonta bergamaschi dell Lemine Almenno.

La cronaca – Il primo tempo è stato avaro di emozioni. Gherardi è stato decisivo su Monteiro Barbosa, mentre Silla non è riuscito a trovare il tap in vincente. Alla prima vera occasione, però, il Lemine Almenno è passato in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Albani ha anticipato Gabrielli, trovando la deviazione vincente. Nella ripresa la Solbiatese ha aumentato la pressione, ma inizialmente senza fortuna, con Gherardi ancora protagonista su un colpo di testa ravvicinato di Gabrielli. La svolta è arrivata con le scelte dalla panchina di Grieco, che ha inserito Martinez cambiando volto alla partita. Il pareggio è arrivato con un destro al volo di Suatoni, seguito poco dopo dal gol decisivo di Silla, che davanti al portiere ha firmato il sorpasso con un tocco sotto.

Nel finale è esplosa la festa nerazzurra, con il capitano Gabrielli che ha alzato al cielo la coppa, sancendo il ritorno della Solbiatese al vertice regionale.

Solbiatese-Lemine Almenno 2-1

SOLBIATESE (4-3-3) Cavalleri; Manfrè (37′ st Lonardi), Cosentino, Gabrielli, Guanziroli; Minuzzi (18′ st Martinez), Cocuz, Suatoni (47′ st Ceruti); Gasparri, Barbosa, Silla (40′ st Bobbo). A disposizione Akeci, Fiorella, Galli, Guidetti, Puka. All. Grieco.

LEMINE ALMENNO (4-3-2-1) Gherardi; Mosca, Zambelli (40′ st Fratus), Balestra (37′ st Sokhna), Castellani; Medici, Lazzarini (37′ st Del Grosso), Albani (33′ st Moretto); Rota (33′ st Bonalumi), Nuzzo; Capelli. A disposizione Hila, Sala, Villa, Gandolfo. All. Caccia.

Arbitro: Soncin di Voghera.

Marcatori: 36′ pt Albani (L), 23′ st Suatoni (S), 34′ st Silla (S).

(foto da paolozerbi.com: la Solbiatese festeggia la Coppa)

