Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Si è chiusa la Befana calcistica e con essa la prima giornata del nuovo anno anche per la Varesina, impegnata nel girone B di Serie D. I rossoblù hanno inaugurato il 2026 con un pareggio a reti inviolate contro la Folgore Caratese, capolista del campionato, portando a casa un punto utile per muovere la classifica.

La sfida disputata a Venegono Superiore si è chiusa sullo 0-0, in una gara equilibrata che non ha regalato reti ma ha confermato la solidità della Folgore Caratese e la voglia della Varesina di cercare continuità dopo un avvio di stagione complicato. Il pareggio consente ai rossoblù di salire a quota 14 punti, restando però nelle zone basse della graduatoria.

Negli altri incontri del girone B, giornata negativa per Pavia e Nuova Sondrio, entrambe sconfitte rispettivamente da Caldiero Terme e Brusaporto. Spettacolare pareggio invece tra Villa Valle e Real Calepina.

Girone B – Risultati

Brusaporto–Nuova Sondrio 3-0

Pavia–Caldiero Terme 1-3

Varesina–Folgore Caratese 0-0

Villa Valle–Real Calepina 2-2

Classifica

Folgore Caratese 36, Brusaporto 34, Chievo Verona 33, Milan Futuro 31, Casatese Merate 30, Villa Valle 30, Virtus Ciserano Bergamo 27, Caldiero Terme 26, Oltrepò 25, Castellanzese 24, Breno 24, Real Calepina 18, Scanzorosciate 18, Varesina 14, Vogherese 13, Pavia 12, Nuova Sondrio 11.

(foto archivio)

07012026