Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale nella notte di ieri in via Trieste. Lo scontro, che ha coinvolto due automobili, si è verificato attorno all’1. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due giovani uomini, di 19 e 22 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Il coordinamento dell’emergenza è stato affidato al servizio Areu 118.

Le condizioni dei giovani coinvolti nel sinistro non sono apparse preoccuoanti. Dopo le prime cure sul posto, almeno uno dei feriti è stato accompagnato all’ospedale di Saronno. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio: ambulanza in servizio notturno in zona)

07012026