iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Pomeriggio di festa ieri a Castiglione Olona, dove è arrivata la Befana per la gioia dei bambini. La simpatica nonnina ha incontrato i più piccoli, distribuendo giochi e dolci a tutti i presenti e regalando un momento di allegria condivisa.

Con la sua presenza e la sua allegria contagiosa, la Befana ha salutato grandi e piccini, trasformando il pomeriggio in un’occasione di divertimento e spensieratezza per le famiglie.

Un appuntamento che ha chiuso in modo festoso il periodo delle festività, lasciando sorrisi e bei ricordi tra i bambini di Castiglione Olona, salutando la Befana con affetto prima del suo simbolico viaggio di ritorno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: la Befana ha fatto tappa ieri a Castiglione Olona)

07012026