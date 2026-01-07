Cronaca

CISLAGO – È stato necessario transennare l’intera area per prevenire rischi ulteriori, dopo il crollo improvviso di una porzione di tetto di un cascinale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio all’interno di un cortile privato in via Volta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza ciò che resta dell’edificio.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando un boato ha scosso il quartiere: il rumore è stato talmente forte da spingere molti residenti a uscire in strada per capire cosa stesse accadendo. I frammenti della struttura, crollata in parte, sono finiti anche nei cortili adiacenti ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

In via Volta sono arrivati anche gli agenti della polizia locale unificata di Origgio-Uboldo-Cislago insieme al sindaco Stefano Calegari, che ha effettuato un sopralluogo con il supporto degli uffici tecnici comunali.

Alla luce delle condizioni del cascinale, è già stata predisposta un’ordinanza per la messa in sicurezza, che sarà notificata domani giovedì 8 gennaio alla proprietà. Il provvedimento riguarderà sia la parte collassata sia quella ancora in piedi, considerata comunque a rischio.

