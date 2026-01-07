Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 6 gennaio, spiccano il traffico congestionato per i saldi in un centro commerciale alle porte del Saronnese e la grande partecipazione al concerto dell’Epifania a Saronno. Molto seguiti anche l’effetto del T-red a Uboldo, la simpatica iniziativa del motoclub con la Befana in sidecar e il successo dei dolci “cammelli di sfoglia”.

Nel giorno dell’Epifania, l’assalto ai saldi ha mandato in tilt il traffico nei pressi di un grande centro commerciale con lunghe code e disagi già dalle prime ore del mattino.

Successo di pubblico e grande coinvolgimento emotivo al teatro Giuditta Pasta per il tradizionale concerto dell’Epifania, che ha fatto registrare il tutto esaurito in sala.

A Uboldo il sistema T-red installato all’incrocio tra via IV Novembre e via per Origgio ha fatto registrare un calo delle infrazioni e contribuito a migliorare la sicurezza stradale.

Grande afflusso di famiglie e bambini per la Befana in sidecar organizzata dal motoclub di Saronno, con lunghe code in piazza Libertà per un giro in moto e una dolce sorpresa.

A Saronno la tradizione dell’Epifania ha visto protagonisti i cammelli di sfoglia, dolci artigianali che stanno sempre più sostituendo la classica calza nelle preferenze dei cittadini.

