Limbiate

LIMBIATE – Si sono conclusi in questi giorni i lavori di tinteggiatura interna della scuola secondaria di primo grado “Verga” di via Monte Generoso a Limbiate. Un intervento programmato e atteso, finalizzato a migliorare il decoro e la qualità degli ambienti scolastici.

L’operazione ha interessato gli spazi interni dell’istituto, con l’obiettivo di rendere aule e aree comuni più curate e accoglienti. Ambienti rinnovati che contribuiscono al comfort quotidiano di studenti, docenti e personale scolastico e, più in generale, al benessere di chi vive la scuola ogni giorno. Dal Comune sottolineano come la manutenzione e la cura degli edifici scolastici rappresentino un tassello importante nel percorso di crescita della città, anche attraverso l’attenzione costante ai luoghi dell’educazione.

07012026