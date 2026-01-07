Altre news

SARONNO – Mercoledì 7 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. I cieli si manterranno sereni per l’intera giornata, senza rischio di precipitazioni. Tuttavia, le temperature resteranno rigide: la massima prevista è di 5°C, mentre la minima scenderà fino a -5°C. A causa delle basse temperature, è stata emessa un’allerta per la possibile formazione di ghiaccio nelle prime ore del mattino e durante la notte.

I venti saranno deboli e variabili: provenienti da Nord nelle prime ore della giornata, ruoteranno da Sud nel pomeriggio, senza particolari rinforzi. Le condizioni meteorologiche, seppur stabili, richiedono attenzione alla viabilità per il rischio di strade scivolose.

In Lombardia, la situazione sarà analoga: tutta la regione sarà interessata da un campo di alta pressione che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Anche qui le temperature resteranno basse e saranno accompagnate da venti deboli nord-orientali in rotazione a occidentali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Gianpietro)

