Città

SARONNO – Anche l’istituto Orsoline di Saronno aderisce oggi al minuto di silenzio osservato nelle scuole italiane per ricordare le vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. Un momento di raccoglimento condiviso con studenti, docenti e personale scolastico, nel segno del rispetto e della vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia.

La comunità scolastica ha scelto di partecipare all’iniziativa nazionale fermandosi simbolicamente per riflettere e ricordare i giovani che hanno perso la vita. Un gesto semplice ma carico di significato, che coinvolge tutta la scuola in un momento di silenzio e memoria.

L’istituto ha inoltre condiviso un messaggio di cordoglio riportando integralmente le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”.

Parole che anche a Saronno trovano piena condivisione e che rafforzano il valore educativo del gesto, trasformando il silenzio in un segno concreto di solidarietà e partecipazione al lutto.

(foto archivi)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09