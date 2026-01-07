Cronaca

SARONNO – Alcuni bossoli di scacciacani e una cartuccia di fucile trovati a terra, tra i palazzi di una zona densamente abitata. È quanto hanno rinvenuto nella giornata di ieri alcuni residenti tra i condomini di piazza Zerbi 3, dando il via a nuove preoccupazioni sulla sicurezza del quartiere.

Il ritrovamento è avvenuto negli spazi comuni tra gli edifici, un’area molto frequentata da chi vive nel quartiere ma anche da passanti diretti in stazione o alle attività commerciali della zona. L’ipotesi più probabile è che i colpi siano stati esplosi nella notte di Capodanno durante i festeggiamenti. Qualcuno ipotizza anche tentativi di sparare ai conigli presenti nell’area verde, ma al momento non risultano segnalazioni o chiamate alle forze dell’ordine per colpi d’arma da fuoco.

I residenti sottolineano come l’episodio si inserisca in un contesto già critico. Da tempo segnalano problemi di degrado e sicurezza: cespugli trasformati in discariche improvvisate, resti di valigie abbandonate dopo furti avvenuti in stazione, scritte sui muri con il listino dello spaccio e, nei mesi scorsi, anche una grave aggressione a colpi di katana.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento di pulizia straordinaria, giudicato però limitato. Gli abitanti chiedono ora all’Amministrazione comunale misure più strutturali e durature. In caso di mancati riscontri, non escludono di rivolgersi al prefetto per riportare attenzione su una situazione che, assicurano, non può più essere ignorata.

